Во Львовской области водителя посадили на 3 года за смертельное ДТП

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.

Смертельное ДТП произошло весной 2024 года на перекрестке в городе Броды. Водитель ВАЗ 2110 (Лада) с прицепом не дал преимущество в движении мотоцикла, что привело к ДТП. От полученных травм водитель мотоцикла скончался в больнице. В отношении водителя седана полиция возбудила уголовное дело, установлено, что он совершил аварию в нетрезвом состоянии.

Нарушитель признал, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Также он сообщил, что возместил родственнику погибшего 6000 долларов и сожалеет о содеянном.

Несмотря на покаяние нарушителя, суд признал его виновным в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии. Мужчине назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами 5 лет.

Ранее мы сообщали о новых деталях трагической гибели блоггерши Анны Жук – виновник ее муж.

Напомним, в Черкасской области в ДТП пострадали четверо мужчин. Их автомобиль съехал в кювет и въехал в дерево.