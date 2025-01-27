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27 січня 2025, 10:52

На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля загинув чоловік, який лежав на дорозі

27 січня 2025, 10:52
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фото: поліція
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Увечері 26 січня у селі Вороців на Львівщині внаслідок наїзду авто загинув чоловік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Львівської області.

За інформацією правоохоронців, 21-річний водій автомобіля Renault Clio здійснив наїзд на 32-річного мешканця Яворівського району, який лежав на проїжджій частині дороги.

Від отриманих внаслідок травм чоловік загинув на місці події.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, раніше у Стрийському районі Львівської області сталася дорожня аварія, внаслідок якої загинули четверо людей. Водій легковика Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автобусом ЗАЗ.

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