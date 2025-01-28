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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Поліція отримала повідомлення про бійку в квартирі одного з будинків на вулиці Січових Стрільців. На місці виявили тіло 57-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Медики, які приїхали на виклик, констатували її смерть.

Правоохоронці встановили, що між загиблою та її 34-річним сином виник конфлікт. Під час сварки чоловік жорстоко побив матір, завдавши їй численні травми, від яких вона померла.

Зловмисника затримали. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження. Фігуранту загрожує від 7 до 15 років тюрми.

Нагадаємо, 13 січня у Львові 17-річний студент молотком забив до смерті жінку. Юнака затримали.