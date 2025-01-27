В'їхав у дерево: на Черкащині в ДТП постраждали четверо чоловіків
ДТП сталася в неділю, 26 січня, біля міста Умань. Постраждалих госпіталізували
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Renault Espace на заокругленні дороги не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та в’їхав у дерево.
Пасажири, троє чоловіків, 40 та 44 років, отримали травми різного ступеня та були госпіталізовані. До лікарні доставили й 43-річного водія, який також постраждав.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 26 січня на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю автобуса. Загинули чотири людини.
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