фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Renault Espace на заокругленні дороги не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та в’їхав у дерево.

Пасажири, троє чоловіків, 40 та 44 років, отримали травми різного ступеня та були госпіталізовані. До лікарні доставили й 43-річного водія, який також постраждав.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 26 січня на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю автобуса. Загинули чотири людини.