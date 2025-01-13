У Львові викрили організатора підпалів автівок військових та поліцейських

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У Львові викрили засудженого чоловіка, який на замовлення росіян організовував підпали автомобілів військовослужбовців ЗСУ та поліцейських

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

"Мешканцю Запорізької області повідомлено про підозру в організації замаху на умисне знищення майна шляхом підпалу, вчиненого групою осіб за попередньою змовою", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, перебуваючи у фʼязниці, чоловік отримав завдання від представника РФ здійснювати за гроші підпали автівок військових ЗСУ та працівників поліції.

Для реалізації завдання фігурант знайшов виконавця, якому передавав чіткі інструкції щодо вибору цілей. Виконавець мав фіксувати моменти підпалів на відео та передавати матеріали замовнику через організатора.

Правоохоронцям вдалося запобігти знищенню автомобілів поліцейських та військових, були знищені підставні авто. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині правоохоронці викрили 16-річну студентку місцевого коледжу, яка підпалила позашляховик бойової бригади ЗСУ, що воює на Сході.