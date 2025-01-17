Во Львове госпитализировали троих детей, которые сделали взрывчатку по инструкции в TikTok
За последнюю неделю в больницу во Львове попали трое детей, перед лицами которых разорвалась самодельная взрывчатка.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"Новое нашествие из Тик-Тока наносит вред здоровью и жизни украинских детей. Ведь они делают "петарду" и попадают в больницу с глубокими ожогами лица", — говорится в сообщении.
Так, в детскую больницу святого Николая Первого медобъединения Львова скорая доставила трех мальчиков, в возрасте 10, 11 и 15 лет. Перед их лицами разорвалась такая самодельная взрывчатка.
Между собой эти дети не знакомы. Все они по пошаговой инструкции в TikTok брали пластиковую бутылку, воду, шарик из фольги, средство для очистки труб и мастерили из них взрывчатку.
Врачи говорят, что такие пациенты попадают в медучреждения с глубокими химическими ожогами лица. Дело в том, что средство для очистки труб, которое есть в этих так называемых "петардах", буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, ведь там самые тонкие ткани. Трем пострадавшим детям медики оказали помощь. К сожалению, у них всех останутся рубцы на лице.
Напомним, 13 января в городе Лохвица Полтавской области 14-летний парень на собственном подворье смешал бытовую химическую жидкость с водой, в результате чего она взорвалась у него в руках.
Ранее сообщалось, что днем 3 января в Запорожье двое детей пострадали от взрыва бутылки с самодельной смесью.