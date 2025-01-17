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17 января 2025, 21:20

Во Львове госпитализировали троих детей, которые сделали взрывчатку по инструкции в TikTok

17 января 2025, 21:20
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фото: city-adm.lviv.ua
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За последнюю неделю в больницу во Львове попали трое детей, перед лицами которых разорвалась самодельная взрывчатка.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"Новое нашествие из Тик-Тока наносит вред здоровью и жизни украинских детей. Ведь они делают "петарду" и попадают в больницу с глубокими ожогами лица", — говорится в сообщении.

Так, в детскую больницу святого Николая Первого медобъединения Львова скорая доставила трех мальчиков, в возрасте 10, 11 и 15 лет. Перед их лицами разорвалась такая самодельная взрывчатка.

Между собой эти дети не знакомы. Все они по пошаговой инструкции в TikTok брали пластиковую бутылку, воду, шарик из фольги, средство для очистки труб и мастерили из них взрывчатку.

Врачи говорят, что такие пациенты попадают в медучреждения с глубокими химическими ожогами лица. Дело в том, что средство для очистки труб, которое есть в этих так называемых "петардах", буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, ведь там самые тонкие ткани. Трем пострадавшим детям медики оказали помощь. К сожалению, у них всех останутся рубцы на лице.

Напомним, 13 января в городе Лохвица Полтавской области 14-летний парень на собственном подворье смешал бытовую химическую жидкость с водой, в результате чего она взорвалась у него в руках.

Ранее сообщалось, что днем 3 января в Запорожье двое детей пострадали от взрыва бутылки с самодельной смесью.

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