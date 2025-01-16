Двоє підлітків влаштували вибух на паркінгу у Києві
Правоохоронці притягнули до відповідальності батьків двох 15-річних хлопців, які влаштували вибух у Дніпровському районі Києва
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.
Правоохоронці отримали повідомлення про вибух на одному з паркінгів. Фахівці, які прибули за викликом, виявили пошкоджену пластикову пляшку із залишками речовини, яка ймовірно і спричинила вибух.
Поліцейські встановили, що вибух влаштували двоє неповнолітніх мешканців столиці.
"15-річні парубки заради розваги змішали хімічні речовини у пластиковій пляшці, яка у подальшому вибухнула", - розповіли у поліції.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські провели профілактичну бесіду з неповнолітніми та склали на їх батьків протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання обов'язків щодо виховання.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали двох дівчат віком 15 та 16 років за підозрою у підпалі приватного будинку на Одещині.