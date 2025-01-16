Двоє підлітків влаштували вибух на паркінгу у Києві

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Правоохоронці притягнули до відповідальності батьків двох 15-річних хлопців, які влаштували вибух у Дніпровському районі Києва

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення про вибух на одному з паркінгів. Фахівці, які прибули за викликом, виявили пошкоджену пластикову пляшку із залишками речовини, яка ймовірно і спричинила вибух.

Поліцейські встановили, що вибух влаштували двоє неповнолітніх мешканців столиці.

"15-річні парубки заради розваги змішали хімічні речовини у пластиковій пляшці, яка у подальшому вибухнула", - розповіли у поліції.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські провели профілактичну бесіду з неповнолітніми та склали на їх батьків протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання обов'язків щодо виховання.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали двох дівчат віком 15 та 16 років за підозрою у підпалі приватного будинку на Одещині.