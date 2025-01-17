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17 січня 2025, 11:03

На Львівщині водій мікроавтобуса збив літнього велосипедиста

17 січня 2025, 11:03
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фото: поліція Львівської області
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У Львівській області водій мікроавтобуса наїхав на 80-річного чоловіка, який пересувався на велосипеді

Про це повідомляє поліція Львівської області, інформує RegioNews. За інформацією правоохоронців, ДТП сталася 16 січня о 18:30 у селі Буда Яворівського району.

Як стало відомо, 38-річний водій автомобіля Fiat Ducato збив 80-річного місцевого мешканця, який їхав на велосипеді.

Внаслідок дорожньої аварії пенсіонер отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Нагадаємо, у той же день у Вінниці на вулиці Театральній 22-річний водій автомобіля Mercedes на великій швидкості збив двох 19-річних дівчат. Вони переходили дорогу по нерегульованому переході. З травмами їх госпіталізували до лікарні.

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