На Львівщині водій мікроавтобуса збив літнього велосипедиста

фото: поліція Львівської області

У Львівській області водій мікроавтобуса наїхав на 80-річного чоловіка, який пересувався на велосипеді

Про це повідомляє поліція Львівської області, інформує RegioNews. За інформацією правоохоронців, ДТП сталася 16 січня о 18:30 у селі Буда Яворівського району.

Як стало відомо, 38-річний водій автомобіля Fiat Ducato збив 80-річного місцевого мешканця, який їхав на велосипеді.

Внаслідок дорожньої аварії пенсіонер отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Нагадаємо, у той же день у Вінниці на вулиці Театральній 22-річний водій автомобіля Mercedes на великій швидкості збив двох 19-річних дівчат. Вони переходили дорогу по нерегульованому переході. З травмами їх госпіталізували до лікарні.