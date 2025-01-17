фото: ДПСУ

Житель прикордоння разом з чотирма пасажирами на власній автівці намагався незаконно потрапити до Молдови

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час затримання прикордонниками порушники намагались втекти, але у ході переслідування водій не впорався з керуванням і автомобіль опинився у кюветі.

Під час перевірки прикордонники зʼясували, що жителі Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької областей та Києва за доставку до Молдови в обхід пунктів пропуску заплатили по 8000 доларів.

На порушників склали адмінпротоколи. Переправника затримали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники спільно з рятувальниками відшукали трьох "туристів", які втратили орієнтування та просили про допомогу. Чоловіки 7 днів блукали засніженим високогірʼям у пошуках кордону.