Во Львовской области водитель микроавтобуса сбил пожилого велосипедиста
Во Львовской области водитель микроавтобуса наехал на 80-летнего мужчину, передвигавшегося на велосипеде
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews . По информации правоохранителей, ДТП произошло 16 января в 18:30 в селе Буда Яворивского района.
Как стало известно, 38-летний водитель автомобиля Fiat Ducato сбил 80-летнего местного жителя, ехавшего на велосипеде.
В результате дорожной аварии пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Напомним, в тот же день в Виннице на улице Театральной 22-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости сбил двух 19-летних девушек. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу. С травмами их госпитализировали в больницу.
На Буковине возле границы с Молдовой перевернулся в кювет автомобиль с беглецамиВсе новости »
17 января 2025, 02:30На Львовщине легковушка столкнулась с грузовиком: пострадала женщина
16 января 2025, 14:20На Днепропетровщине столкнулись фура и легковушка: погибли три человека
14 января 2025, 15:51
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Силы обороны поразили радиолокационную технику россиян в Белгородской области
17 января 2025, 10:50На Прикарпатье за поджоги админзданий военный на 4,5 года отправится за решетку
17 января 2025, 10:46Житель Херсона работал на россиян во время оккупации, а сейчас едва не попал на службу в ВСУ
17 января 2025, 10:26Что дает Украине соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией
17 января 2025, 10:16В Херсонской области за сутки из-за российских ударов получили ранения семь человек
17 января 2025, 10:13В Киеве во время пожара эвакуировали девять человек
17 января 2025, 10:09Схемы незаконного пересечения границы: Нацполиция проводит более 200 обысков
17 января 2025, 09:56Силы ПВО сбили 33 российских дрона, атаковавших Украину
17 января 2025, 09:34Россияне атаковали дронами Киевщину: фото последствий
17 января 2025, 09:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »