Во Львовской области водитель микроавтобуса сбил пожилого велосипедиста

фото: полиция Львовской области

Во Львовской области водитель микроавтобуса наехал на 80-летнего мужчину, передвигавшегося на велосипеде

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews . По информации правоохранителей, ДТП произошло 16 января в 18:30 в селе Буда Яворивского района.

Как стало известно, 38-летний водитель автомобиля Fiat Ducato сбил 80-летнего местного жителя, ехавшего на велосипеде.

В результате дорожной аварии пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Напомним, в тот же день в Виннице на улице Театральной 22-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости сбил двух 19-летних девушек. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу. С травмами их госпитализировали в больницу.