На Дніпропетровщині зіткнулися фура та легковик: загинули три людини
ДТП сталася 14 січня близько 11:20 на трасі неподалік села Вишневе Криворізького району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На трасі зіткнулися вантажівка та автівка Daewoo Nexia. Від отриманих травм загинули три людини, які були в легковику.
Рятувальники деблокували з понівеченого авто тіла двох чоловіків та жінки.
Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
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