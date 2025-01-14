фото: ДСНС

ДТП сталася 14 січня близько 11:20 на трасі неподалік села Вишневе Криворізького району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На трасі зіткнулися вантажівка та автівка Daewoo Nexia. Від отриманих травм загинули три людини, які були в легковику.

Рятувальники деблокували з понівеченого авто тіла двох чоловіків та жінки.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 12 січня на Львівщині сталася потрійна ДТП. Загинула жінка, постраждала дитина.