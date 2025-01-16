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16 січня 2025, 21:20

У центрі Вінниці 22-річний водій збив на переході двох дівчат, йому загрожує в'язниця

16 січня 2025, 21:20
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скріншот із відео
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Правоохоронці затримали 22-річного водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат у Вінниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Вінницької області.

ДТП трапилася 16 січня вдень на вулиці Театральна. Водій, який здійснив наїзд на пішоходів, є мешканцем Тульчинського району.

Місцеві Telegram-канали розмістили відео моменту наїзду. На цих кадрах видно, що водій збив дівчат на великій швидкості.

Дівчатам, які постраждали внаслідок наїзду авто, по 19 років. Вони переходили дорогу по нерегульованому переході. З травмами їх госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження, наразі водій перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Водієві може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, неподалік міста Гайсин на Вінниччині сталася смертельна аварія. Загинули двоє курсантів Одеської військової академії та студентка Одеської юридичної академії.

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