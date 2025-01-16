На Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждала жінка

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ДТП із потерпілою сталася 15 січня у селі Плав’я Стрийського району. Водійку легковика ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За попередніми даними, о 16.20 на автодорозі "Київ-Чоп" зіткнулися вантажівка Renault і легковик Skoda.

"Внаслідок ДТП водійка легковика отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована", – йдеться в повідомленні.

За кермом легковика перебувала 41-річна жителька Вінниці, а фурою керував 63-річний житель Дніпропетровщини.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, 8 січня на Львівщині легковик Mazda зіткнувся з вантажівкою MAN. В аварії загинув чоловік, постраждали два чотирирічні хлопчики.