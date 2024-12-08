На Рівненщині під колесами поїзда загинула пенсіонерка

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.

Інцидент трапився 7 грудня вдень у Дубенському районі області.

За інформацією правоохоронців, машиніст вантажного потяга "Львів-Здолбунів"допустив наїзд на 70-річну жінку, яка переходила залізничну колію на заборонений сигнал світлофора.

Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося. Пенсіонерка від отриманих травм загинула на місці.

Нагадаємо, 1 грудня на Одещині потяг переїхав 23-річного хлопця: потерпілий втратив обидві ноги.