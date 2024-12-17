На Львівщині поїзд на смерть збив чоловіка
Подія сталася вранці 15 грудня на перегоні "Дубляни-Львівські-Запитів" у селищі Запитів Львівського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Дизель-поїзд сполученням "Стоянів-Львів" збив 54-річного мешканця одного з сіл Львівського району. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, 7 грудня у Дубенському районі Рівненщини під колесами поїзда загинула 70-річна пенсіонерка.
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