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ДТП сталася вдень 24 грудня у Запоріжжі на траси Харків – Сімферополь та вулиці Скворцова

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водійка авто Nissan при повороті на трасу не пропустила вантажівку "МАЗ". У результаті вони зіткнулися. 40-річна водійка загинула на місці, а 31-річний водій "МАЗу" отримав травми.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці звертаються до свідків аварії з проханням надати інформацію за телефонами: 067-613-83-15, 097-139-63-24, 099-915-72-50 або 102.

Нагадаємо, у Вінницькій області 25 грудня зіткнулись автомобілі Geely та Subaru. Внаслідок аварії загинули четверо людей.