На Львовщине поезд насмерть сбил человека

фото: Нацполиция

Трагедия произошла во вторник вечером, 24 декабря, на железнодорожной станции "Калинов" Самборского района. Местный житель погиб на месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, около 20:10 поезд сообщением "Киев-Чоп" наехал на 51-летнего жителя Самборского района.

"От полученных в результате наезда травм мужчина погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование. Машинисту поезда грозит лишение свободы сроком от пяти до 10 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним,15 декабря во Львовском районе поезд насмерть сбил 54-летнего мужчину.

Ранее в Дубенском районе на Ровенщине под колесами поезда погибла 70-летняя пенсионерка.