На Львовщине поезд насмерть сбил человека
Трагедия произошла во вторник вечером, 24 декабря, на железнодорожной станции "Калинов" Самборского района. Местный житель погиб на месте
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.
По материалам следствия, около 20:10 поезд сообщением "Киев-Чоп" наехал на 51-летнего жителя Самборского района.
"От полученных в результате наезда травм мужчина погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Продолжается досудебное расследование. Машинисту поезда грозит лишение свободы сроком от пяти до 10 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним,15 декабря во Львовском районе поезд насмерть сбил 54-летнего мужчину.
Ранее в Дубенском районе на Ровенщине под колесами поезда погибла 70-летняя пенсионерка.