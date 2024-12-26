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26 декабря 2024, 07:00

На Львовщине поезд насмерть сбил человека

26 декабря 2024, 07:00
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фото: Нацполиция
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Трагедия произошла во вторник вечером, 24 декабря, на железнодорожной станции "Калинов" Самборского района. Местный житель погиб на месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, около 20:10 поезд сообщением "Киев-Чоп" наехал на 51-летнего жителя Самборского района.

"От полученных в результате наезда травм мужчина погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование. Машинисту поезда грозит лишение свободы сроком от пяти до 10 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним,15 декабря во Львовском районе поезд насмерть сбил 54-летнего мужчину.

Ранее в Дубенском районе на Ровенщине под колесами поезда погибла 70-летняя пенсионерка.

поезд ДТП смерть железная дорога следствие Нацполиция Львовская область смертельное ДТП
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