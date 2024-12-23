На Прикарпатті зіткнулися Jaguar і мікроавтобус: 13 постраждалих

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Аварія сталася 22 грудня близько 14:30 поблизу села Лоєва Надвірнянського району. На трасі зіткнулись автомобіль Jaguar та мікроавтобус Renault Trafik

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Так, 19-річна водійка Jaguar при обгоні не переконалася в безпечності маневру та зіткнулася на зустрічній смузі з мікроавтобусом Renault Trafik, яким керував 25-річний чоловік.

У результаті аварії травми отримали водії та пасажири обох авто. Загалом до лікарень доставили 13 людей, з них один – неповнолітній. Троє людей наразі перебувають у важкому стані.

Відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування.

Нагадаємо, вдень 22 грудня у Києві Mercedes виїхав на зустрічку та врізався в три авто: троє постраждалих.