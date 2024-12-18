Житель Львівщини кинувся з ножем на жінку та 14-річну дитину: потерпілих госпіталізували

фото: Нацполіція

Інцидент стався ввечері 14 грудня в будинку на вулиці Стефаника в Радехові. Нападника затримали

Про це інформує пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, того вечора між п’яним 46-річним чоловіком та його 36-річною співмешканкою виникла сварка. Під час конфлікту нападник завдав жінці трьох ударів ножем. За поранену заступився її 14-річний син.

"Тоді зловмисник завдав неповнолітньому хлопцеві удар ножем в область черевної порожнини, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілих було госпіталізовано", — йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали, згодом йому оберуть запобіжний захід. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 17 грудня у Чернігові під час сварки жінка зарізала свого співмешканця.