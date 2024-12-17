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17 грудня 2024, 14:20

У Чернігові жінка зарізала свого співмешканця

17 грудня 2024, 14:20
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фото: Нацполіція
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Інцидент стався сьогодні вночі, 17 грудня, у Чернігові. Потерпілий помер у лікарні. Зловмисницю затримали

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, між жертвою та його співмешканкою виник конфлікт під час розпиття спиртних напоїв. Під час сварки жінка вдарила потерпілого ножем у живіт.

"Медики бригади екстреної допомоги доставили у лікарню потерпілого з проникаючим ножовим пораненням в області живота, але згодом від отриманих тілесних ушкоджень він помер", — йдеться в повідомленні.

Поліція затримала 40-річну підозрювану. Фігурантку помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Харкові 71-річний пенсіонер дізнався про зраду та зарізав свою 47-річну дружину.

Також повідомлялося, що на Одещині чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці й намагався скоїти самогубство.

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