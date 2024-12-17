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Апеляційний суд залишив без змін вирок трьом мешканця Львівщини за жорстоке вбивство двох підлітків із Золочева

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

У 2020 році на Золочівщині фігуранти до смерті побили битою 17-річного хлопця та його 15-річну дівчину. Після чого їх тіла спалили та закопали у лісі.

Встановлено, що зловмисники займалися збутом канабісу за допомогою Telegram-каналів, роблячи закладки. До цього вони неодноразово залучали підлітка.

Проте, згодом між співучасниками трапився конфлікт через те, що нібито хлопець привласнив собі наркотики. За це фігуранти вирішили "розібратися" з ним та запропонували зустрітися. Однак хлопець прибув на зустріч не сам, а зі своєю дівчиною, що і змінило план розправи.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу, яку суд залишив без задоволення: 24-річний, 23-річний та 21-річний фігуранти отримали 15 та 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна та 10 років позбавлення волі відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині суд виніс довічний вирок чоловікові, який зарубав сокирою батьків.