Спалили тіла підлітків і закопали: трьом вбивцям на Львівщині відстояли вирок
Апеляційний суд залишив без змін вирок трьом мешканця Львівщини за жорстоке вбивство двох підлітків із Золочева
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
У 2020 році на Золочівщині фігуранти до смерті побили битою 17-річного хлопця та його 15-річну дівчину. Після чого їх тіла спалили та закопали у лісі.
Встановлено, що зловмисники займалися збутом канабісу за допомогою Telegram-каналів, роблячи закладки. До цього вони неодноразово залучали підлітка.
Проте, згодом між співучасниками трапився конфлікт через те, що нібито хлопець привласнив собі наркотики. За це фігуранти вирішили "розібратися" з ним та запропонували зустрітися. Однак хлопець прибув на зустріч не сам, а зі своєю дівчиною, що і змінило план розправи.
Сторона захисту подала апеляційну скаргу, яку суд залишив без задоволення: 24-річний, 23-річний та 21-річний фігуранти отримали 15 та 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна та 10 років позбавлення волі відповідно.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині суд виніс довічний вирок чоловікові, який зарубав сокирою батьків.