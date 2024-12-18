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18 декабря 2024, 04:50

Житель Львовщины бросился с ножом на женщину и 14-летнего ребенка: пострадавших госпитализировали

18 декабря 2024, 04:50
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фото: Нацполиция
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Инцидент произошел вечером 14 декабря в доме по улице Стефаника в Радехове. Нападавшего задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, в тот вечер между пьяным 46-летним мужчиной и его 36-летней сожительницей возникла ссора. Во время конфликта нападавший нанес женщине три удара ножом. За пострадавшую вступился ее 14-летний сын.

"Тогда злоумышленник ударил несовершеннолетнего парня ножом в область брюшной полости, нанеся тяжкие телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы", — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, вскоре ему изберут меру пресечения. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до восьми лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 17 декабря в Чернигове во время ссоры женщина зарезала своего сожителя.

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