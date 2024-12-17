На Миколаївщині п'яний чоловік через ревнощі погрожував підірвати гранату

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У селі Березнегувате пʼяний чоловік через ревнощі до співмешканки зачинився в будинку та погрожував підірвати гранату. Жінка звернулася до поліції

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Правоохоронці вилучили у 53-річного чоловіка корпус гранати Ф-1, підривач УЗРГМ-2, а також під час обшуку знайшли 46 патронів калібру 5,45 мм і ще один калібру 5,34 мм.

Чоловік пояснив, що боєприпаси знайшов неподаліксела у місцях колишніх бойових дій та зберігав у гаражі.

Фігуранта затримали, йому повідомили про підозру. Йому загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, вдень 15 грудня у Запоріжжі в кафе під час конфлікту жінка жбурнула гранату під стіл відвідувачів.