На Житомирщині розшукують водія, який на смерть збив 16-річну дівчину та втік з місця ДТП

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Правоохоронці шукають свідків ДТП на Житомирщині, внаслідок якого загинула 16-річна дівчина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирської області.

За даними поліції, ДТП трапилася пізно ввечері 14 грудня у с. Лутівці Радомишльської громади.

До поліції звернулися рідні загиблої дівчини з повідомленням про її зникнення. Поліцейські знайшли дівчину мертвою вранці 15 грудня на узбіччі дороги.

Правоохоронці з'ясували, що приблизно о 23:46 водій автомобіля "Volkswagen Transporter", рухаючись з боку м. Радомишль, вчинив наїзд на дівчину, яка йшла у попутному напрямку. Після цього він залишив місце ДТП та поїхав геть.

Поліцейські знайшли автомобіль з характерними для ДТП ушкодженнями у полі поблизу с. Чудина Радомишльської громади та вилучили його. Однак пошуки 27-річного місцевого жителя, який ймовірно керував цим транспортним засобом, тривають.

Правоохоронці просять свідків ДТП звернутися до поліції та надати цю інформацію.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що внаслідок п'яної ДТП на Рівненщині важкі травми отримало немовля.