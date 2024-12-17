ДТП с 7 погибшими возле Львова: водителю и пассажиру BMW избрали меры пресечения

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В понедельник, 16 декабря, суд избрал подозреваемым в совершении масштабной смертельной аварии на Львовщине меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, 24-летний водитель BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом DAF. После этого тягач в неуправляемом состоянии врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате, все транспортные средства съехали в кювет.

В результате ДТП водитель микроавтобуса, 23-летний житель Ровенщины, и шестеро его пассажирок в возрасте от 17 до 55 лет погибли на месте. Три человека получили травмы: 45-летний водитель DAF, житель Львовской области, и двое пассажиров Mercedes Sprinter – 23-летняя женщина из Ровенщины и 39-летний житель Львовщины.

Водитель легковушки вместе с пассажиром бросили авто и скрылись с места происшествия. Водителя BMW задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Фигуранту грозит лишение свободы сроком от семи до 12 лет.

Также правоохранители сообщили о подозрении сбежавшему вместе с водителем 31-летнему пассажиру BMW, не оказав помощь пострадавшим. Обвиняемому грозит ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

"Досудебное расследование продолжается. По решению суда подозреваемые находятся под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, ужасное ДТП произошло утром 15 декабря недалеко от села Чижиков Львовского района. Около 05:30 на автодороге "Тернополь - Львов - Рава-Русская" столкнулись автомобиль BMW, автопоезд DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Смертельное ДТП, в котором погибли семь и травмировались трое пассажиров микроавтобуса, совершил пьяный водитель. Житель Львовского района скрылся с места аварии.