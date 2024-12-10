На Львівщині легковик зіткнувся з мікроавтобусом: водія і пасажирку госпіталізували

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ДТП сталася у понеділок вранці, 9 грудня, у селі Плугів Золочівського району. Внаслідок аварії постраждали двоє людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За матеріалами слідства, близько 06:35 на дорозі зіткнулися автомобіль Volkswagen Jetta та мікроавтобус Volkswagen Transporter. Легковиком керував 46-річний житель Одеси, а мікроавтобусом — 46-річного мешканець Тернопільщини.

"Внаслідок ДТП водій Volkswagen Transporter та його пасажирка, 35-річна жителька Тернопільської області, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", — йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Раніше повідомлялося, що поблизу села Гончарівка на Львівщині зіткнулися автомобілі Volksvagen Tuaran та Kia Sorento. В ДТП постраждали шестеро людей, серед них – дворічна дівчинка.