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ДТП сталася 9 грудня близько 19:30 у селі Воронки у Вараському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

27-річний водій мотоцикла Kinlon не дотримався дистанції та зіткнувся з попутним мотоциклом Loncin під керуванням 17-річного юнака.

Від отриманих травм 27-річний чоловік загинув на місці.

Підлітка госпіталізували до реанімації: у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом лобної кістки та забої.

Зазначається, що обидва водії не мали мотошоломів, а один із мотоциклів не був зареєстрований в установленому законодавством порядку.

За фактом аварії триває розслідування.

Нагадаємо, 7 грудня у Києві п'яний водій на смерть збив жінку на переході та втік з місця ДТП. Водія розшукали та затримали.