На Житомирщині на жінку наїхала маршрутка, з якої вона виходила

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ДТП сталася вдень 7 грудня 11:40 на вулиці Одеській у Бердичеві

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На кінцевій зупинці 71-річний водій маршрутки, не дочекавшись повної висадки пасажирів, розпочав рух. Внаслідок цього він наїхав на 82-річну пасажирку, яка, виходячи із маршрутки, впала на дорогу.

Жінка отримала травми, її госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Водієві загрожує штраф або обмеження волі.

Нагадаємо, 7 грудня у Києві п'яний водій на смерть збив жінку на переході та втік з місця ДТП. Водія розшукали та затримали.