На Київщині легковик врізався у маршрутку з пасажирами: є постраждалі

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Серйозна ДТП сталася у неділю ввечері, 8 грудня, на трасі поблизу Бучі. В аварії постраждали водій та п'ятеро пасажирів маршрутки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

Слідчі попередньо встановили, що близько 19:10 на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин автомобіль Hyundai виїхав із другорядної дороги та зіткнувся з маршрутним автобусом Mercedes. За кермом легковика перебував 22-річний водій.

"Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали 47-річний водій та п'ять пасажирів маршрутки, двох з яких було госпіталізовано до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій на смерть збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході, та втік з місця аварії.