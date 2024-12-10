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10 декабря 2024, 13:20

На Львовщине легковушка столкнулась с микроавтобусом: водителя и пассажирку госпитализировали

10 декабря 2024, 13:20
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фото: Нацполиция
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ДТП произошло в понедельник утром, 9 декабря, в селе Плугов Золочевского района. В результате аварии пострадали два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, около 06:35 на дороге столкнулись автомобиль Volkswagen Jetta и микроавтобус Volkswagen Transporter.

"В результате ДТП водитель Volkswagen Transporter и его пассажирка, 35-летняя жительница Тернопольской области, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Виновнику аварии грозит ограничение свободы сроком до трех лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что вблизи села Гончаровка во Львовской области столкнулись автомобили Volksvagen Tuaran и Kia Sorento. В ДТП пострадали шесть человек, среди них – двухлетняя девочка.

госпитализация ДТП расследование полиция авто Львовская область микроавтобус травмы
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