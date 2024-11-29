Одна з областей України повністю позбавився від громад УПЦ МП

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На Львівщині більше не залишилося релігійних громад, які б підпорядковувалися московському патріархату

Про це заявив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

Він наголосив, що регіон першим в Україні позбавився від усіх громад УПЦ МП. До початку російської агресії у 2014 році в області було 66 церков УПЦ МП, а станом на 2022-й таких громад було 54.

За словами Козицького, за час повномасштабної війни 27 релігійних громад приєдналися до Православної Церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт, що забороняє діяльність пов'язаних з Росією релігійних організацій, який фактично забороняє діяльність УПЦ МП, підтримує переважна більшість українців - 80%.