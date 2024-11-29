15:10  29 листопада
У Хмельницькій МСЕК пояснили, чому скандальна Тетяна Крупа досі залишається на посаді
15:40  29 листопада
Сили оборони вдарили по російській нафтобазі "Атлас": виникли пожежі
13:33  29 листопада
В Україні ліквідують видавництво, яке працювало більше 100 років
UA | RU
UA | RU
29 листопада 2024, 17:46

Одна з областей України повністю позбавився від громад УПЦ МП

29 листопада 2024, 17:46
Читайте также на русском языке
фото: risu.ua
Читайте также
на русском языке

На Львівщині більше не залишилося релігійних громад, які б підпорядковувалися московському патріархату

Про це заявив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

Він наголосив, що регіон першим в Україні позбавився від усіх громад УПЦ МП. До початку російської агресії у 2014 році в області було 66 церков УПЦ МП, а станом на 2022-й таких громад було 54.

За словами Козицького, за час повномасштабної війни 27 релігійних громад приєдналися до Православної Церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт, що забороняє діяльність пов'язаних з Росією релігійних організацій, який фактично забороняє діяльність УПЦ МП, підтримує переважна більшість українців - 80%.

Козицький Максим Зіновійович церква УПЦ МП Львівська область
У Тернополі чоловік написав "число звіра" на фасадах 17 церков
27 листопада 2024, 05:31
УПЦ МП остаточно програла суд за Спасо-Преображенський собор у Чернігові
26 листопада 2024, 21:12
Архімандрит УПЦ МП, який благословляв окупацію Херсона, отримав 15 років в'язниці
26 листопада 2024, 18:56
Всі новини »
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами й артилерією: зруйновані 40 будинків і гімназія
29 листопада 2024, 18:40
На Житомирщині в ліцеї вибухнув котел: загинула людина
29 листопада 2024, 18:10
На Київщині горіло підприємство: постраждав чоловік
29 листопада 2024, 17:31
ДБР викрило інженера енергопідприємства, який оформляв фіктивні броні
29 листопада 2024, 17:07
Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений Михайло Драпатий, — Зеленський
29 листопада 2024, 17:00
У Чернівцях в гімназії розпилили невідому речовину
29 листопада 2024, 16:49
На Донеччині підрозділи ЗСУ посилять резервами, озброєнням і військовою технікою, — Сирський
29 листопада 2024, 16:30
Скандал з бракованими мінами: виробник провалив строки поставок, але хоче нові замовлення, – ЗМІ
29 листопада 2024, 16:10
Окупанти обстріляли громаду на Херсонщині: постраждали цивільні
29 листопада 2024, 16:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Юрій Богданов
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »