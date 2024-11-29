Одна из областей Украины полностью избавилась от общин УПЦ МП
На Львовщине больше не осталось религиозных общин, которые подчинялись бы московскому патриархату
Об этом заявил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.
Он подчеркнул, что регион первым в Украине избавился от всех общин УПЦ МП. К началу российской агрессии в 2014 году в области было 66 церквей УПЦ МП, а по состоянию на 2022-й таких общин было 54.
По словам Козицкого, за время полномасштабной войны 27 религиозных общин присоединились к Православной Церкви Украины, а еще 27 прекратили свою деятельность.
Напомним, ранее сообщалось, что законопроект, запрещающий деятельность связанных с Россией религиозных организаций, фактически запрещающий деятельность УПЦ МП, поддерживает подавляющее большинство украинцев – 80%.
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