Одна из областей Украины полностью избавилась от общин УПЦ МП

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На Львовщине больше не осталось религиозных общин, которые подчинялись бы московскому патриархату

Об этом заявил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что регион первым в Украине избавился от всех общин УПЦ МП. К началу российской агрессии в 2014 году в области было 66 церквей УПЦ МП, а по состоянию на 2022-й таких общин было 54.

По словам Козицкого, за время полномасштабной войны 27 религиозных общин присоединились к Православной Церкви Украины, а еще 27 прекратили свою деятельность.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект, запрещающий деятельность связанных с Россией религиозных организаций, фактически запрещающий деятельность УПЦ МП, поддерживает подавляющее большинство украинцев – 80%.