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27 листопада 2024, 05:31

У Тернополі чоловік написав "число звіра" на фасадах 17 церков

27 листопада 2024, 05:31
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фото: поліція
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Правоохоронці розшукали чоловіка, який у жовтні пошкодив фасади 17 церков у Тернополі. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі за хуліганство

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Тернопільщини.

Як розповіли у поліції, впродовж однієї доби одразу декількох настоятелів церков повідомили правоохоронцям, що невідома особа нанесла написи червоною фарбою на фасади храмів. На оприлюднених поліцією фото видно, що зловмисник писав на фасадах "666", так зване "число звіра". Загалом за ніч було розмальовано 17 церков у мікрорайонах "Сонячний" та "Канада".

Правоохоронці провели комплекс слідчих дій та розшукали особу, причетну до злочину. Ним виявився 44-річний житель Тернополя. Жодних пояснень своїм діям чоловік наразі не дає.

У фігуранта вилучили речові докази - аерозольний балончик, одяг зі слідами фарби, мобільний телефон.

За вчинене чоловікові загрожує покарання від штрафу до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці завершили досудове розслідування щодо шахрайки на Тернопільщині, яка виманювала гроші у військового за допомогою вигаданих історій

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