Архімандрит УПЦ МП, який благословляв окупацію Херсона, отримав 15 років в'язниці

фото: СБУ

Суд виніс вирок за державну зраду архімандриту УПЦ МП, який благословив "приєднання" Херсона до складу Російської Федерації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Йдеться про екснастоятеля собору Херсонської єпархії УПЦ МП Олексія, який наразі переховується у Криму.

За даними СБУ, після захоплення обласного центру він пішов на співпрацю з окупантами і місцевим гауляйтером Сальдо. Зокрема, клірик регулярно запрошував його у храм для прокремлівських виступів перед вірянами.

Також під час богослужінь архімандрит благословляв проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" Херсонської області до складу Росії. Він особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.

За це священнослужитель отримав від росіян захоплену нерухомість у центрі Херсона і був запрошений у Кремль для участі у "церемонії включення" тимчасово окупованих районів України до РФ.

Коли українські військові звільнили Херсон, то клірик втік із російськими загарбниками спочатку на лівобережжя регіону, а потім до Криму.

На підставі доказової бази Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України - державна зрада і пособництво державі-агресору. Священнослужитель заочно отримав 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), який підозрюється у роботі на ворога.