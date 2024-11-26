Архімандрит УПЦ МП, який благословляв окупацію Херсона, отримав 15 років в'язниці
Суд виніс вирок за державну зраду архімандриту УПЦ МП, який благословив "приєднання" Херсона до складу Російської Федерації
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Йдеться про екснастоятеля собору Херсонської єпархії УПЦ МП Олексія, який наразі переховується у Криму.
За даними СБУ, після захоплення обласного центру він пішов на співпрацю з окупантами і місцевим гауляйтером Сальдо. Зокрема, клірик регулярно запрошував його у храм для прокремлівських виступів перед вірянами.
Також під час богослужінь архімандрит благословляв проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" Херсонської області до складу Росії. Він особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.
За це священнослужитель отримав від росіян захоплену нерухомість у центрі Херсона і був запрошений у Кремль для участі у "церемонії включення" тимчасово окупованих районів України до РФ.
Коли українські військові звільнили Херсон, то клірик втік із російськими загарбниками спочатку на лівобережжя регіону, а потім до Криму.
На підставі доказової бази Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України - державна зрада і пособництво державі-агресору. Священнослужитель заочно отримав 15 років тюрми.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), який підозрюється у роботі на ворога.