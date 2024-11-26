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26 листопада 2024, 21:12

УПЦ МП остаточно програла суд за Спасо-Преображенський собор у Чернігові

26 листопада 2024, 21:12
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фото: facebook.com/@oldchernihiv
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Верховний Суд України 26 листопада відмовив у задоволенні позову Чернігівській єпархії УПЦ (МП) у праві користування Спасо-Преображенським собором

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

У березні 2023 року Управління Чернігівської єпархії УПЦ зверталося до суду із вимогами зобов’язати Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів Стародавній" продовжити договори безоплатного користування пам’яткою архітектури національного значення, зокрема Спасо-Преображенським собором та комплексом споруд пам’яток архітектури національного значення Троїцького монастиря, які є державною власністю.

Господарський суд Чернігівської області у січні цього року відхилив позов ЦПЦ МП. Після цього Чернігівська єпархія УПЦ (МП) подала скаргу до Апеляційного суду щодо продовження договору оренди на безоплатній основі. Однак і цей позов у липні був відхилений. А 26 листопада було рішення суду останньої інстанції - Верховного Суду України.

Таким чином Управління Чернігівської єпархії УПЦ (МП) не має правових підстав безплатно користуватись майном, яке є державною власністю.

Загалом Спасо-Преображенським собором, а також Троїцьким та Успенським соборами Єлецького монастиря представники УПЦ (МП) користувалися майже 30 років.

Нагадаємо, раніше суд на Волині зобов'язав УПЦ МП повернути собор у державну власність.

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