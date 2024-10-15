Скільки українців підтримують заборону УПЦ МП: результати опитування

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Законопроєкт, що забороняє діяльність пов'язаних з Росією релігійних організацій, який фактично забороняє діяльність УПЦ МП, підтримує переважна більшість українців - 80%

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає RegioNews.

16% опитаних не підтримують такий законопроєкт, а 4% опитаних не змогли відповісти на це питання.

Водночас 61% українців вважають, що в Україні має існувати лише одна православна церква. Ще 16% опитаних не підтримують такої тези, а 20% респондентів ставляться до цього байдуже.

У регіональному вимірі найбільше таку ідею підтримують на заході — 71%. Водночас на сході кількість тих, хто виступає за єдину православну церкву в Україні, найменша — 45%.

Окрім цього, чимало українців виступають за об’єднання Православної церкви України (ПЦУ) та Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Так, 47% опитаних заявили, що підтримують об’єднання УПЦ МП з ПЦУ, але тільки тих, хто не мав зв’язків з Росією.

Опитування проводили упродовж 20 вересня — 3 жовтня методом телефонних інтерв’ю серед українців та українок віком від 18 років, що проживають на підконтрольній уряду України території. Статистична похибка не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада України підтримала заборону Російської православної церкви та афілійованих з нею організацій в Україні, зокрема УПЦ МП. За заборону проголосували 265 народних депутатів.

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