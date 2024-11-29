На Львівщині п’яний водій збив пішохода: чоловіка госпіталізували

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Серйозна ДТП сталася ввечері 27 листопада у місті Рудки Самбірського району. Постраждалого пішохода ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

Слідчі встановили, що близько 19:45 автомобіль Seat Toledo збив 69-річного місцевого мешканця. За попередніми даними, пенсіонер йшов проїзною частиною дороги. За кермом легковика перебував 25-річний мешканець Самбірського району.

"Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Також виявилося, що керманич автівки перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує до трьох років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада на Полтавщині зіткнулися фура та трактор. Від отриманих травм загинув 51-річний водій трактора.