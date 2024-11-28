На Львівщині підвода з кіньми з’їхала в кювет і перекинулася: керманич загинув
Смертельна ДТП сталася у вівторок вдень, 26 листопада, у Шептицькому районі. Водій підводи помер на місці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.
Слідчі встановили, що близько 12:30 на автодорозі між селами Вузлове та Павлів підвода з кіньми з’їхала в кювет і перекинулася.
"Від отриманих внаслідок ДТП травм керманич підводи загинув на місці події", — йдеться в повідомленні.
Підводою керував 60-річний місцевий мешканець. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо, на Львівщині кросовер Dodge Journey впав у котлован, перекинувся та загорівся. Внаслідок ДТП 68-річний водій та його 51-річний пасажир загинули на місці.
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