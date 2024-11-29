Во Львовской области пьяный водитель сбил пешехода: мужчину госпитализировали
Серьезное ДТП произошло вечером 27 ноября в городе Рудки Самборского района. Пострадавшего пешехода госпитализировали в больницу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.
Следователи установили, что около 19:45 автомобиль Seat Toledo сбил 69-летнего местного жителя. По предварительным данным, пенсионер шел по проезжей части дороги. За рулем легковушки находился 25-летний житель Самборского района.
"В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Также оказалось, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители открыли уголовное производство. Водителю грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, вечером 25 ноября на Полтавщине столкнулись фура и трактор. От полученных травм погиб 51-летний водитель трактора.