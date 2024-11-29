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29 ноября 2024, 03:33

Во Львовской области пьяный водитель сбил пешехода: мужчину госпитализировали

29 ноября 2024, 03:33
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фото: Нацполиция
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Серьезное ДТП произошло вечером 27 ноября в городе Рудки Самборского района. Пострадавшего пешехода госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

Следователи установили, что около 19:45 автомобиль Seat Toledo сбил 69-летнего местного жителя. По предварительным данным, пенсионер шел по проезжей части дороги. За рулем легковушки находился 25-летний житель Самборского района.

"В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Также оказалось, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители открыли уголовное производство. Водителю грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, вечером 25 ноября на Полтавщине столкнулись фура и трактор. От полученных травм погиб 51-летний водитель трактора.

пешеход авто авария ДТП Львовская область расследование травмы госпитализация
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