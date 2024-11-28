У Києві зіткнулися вантажівки: одного водія визволяли рятувальники
ДТП сталася 28 листопада близько дев'ятої ранку в Оболонському районі столиці
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На вулиці Богатирській зіткнулися вантажівки Mercedes-Benz та MAN.
Водій Mercedes опинився заблокованим у салоні. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували постраждалого та передали медикам для подальшої госпіталізації.
Причини ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 27 листопада на Київщині сталася масштабна ДТП: зіткнулися інкасаторське авто, три вантажівки та легковик. Є загиблий та травмовані.
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