На Львівщині легковик збив пішохода
Аварія трапилася вчора, 5 листопада, у селі Коти Яворівського району. Внаслідок ДТП пішохід дістав травми
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.
За матеріалами справи, 24-річний водій автомобіля Mercedes-Benz збив пішохода о 12:50. Виявилося, що під колеса автівки потрапив 36-річний мешканець Івано-Франківської області.
"Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водієві загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, вранці 6 листопада на Полтавщині зіткнулися автобус та легковик. Постраждав водій автівки.
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