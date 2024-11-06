На Київщині через ДТП перекинувся сміттєвоз: є постраждалий
ДТП сталася 5 листопада між селами Фурси та Трушки, неподалік Білої Церкви
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Так, 49-річний водій легковика Hyundai під час обгону врізався у вантажівку-сміттєвоз Dayun. Внаслідок зіткнення сміттєвоз перекинувся. Легковик частково перекрив рух, який одразу відновили після огляду місця події.
До лікарні ушпиталили травмованого 56-річного пасажира вантажівки.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, вранці 6 листопада на Полтавщині зіткнулися автобус та легковик. Постраждав водій автівки.
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