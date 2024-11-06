На Львовщине легковушка сбила пешехода

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Авария произошла вчера, 5 ноября, в селе Коты Яворивского района. В результате ДТП пешеход получил травмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По материалам дела, 24-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил пешехода в 12:50. Оказалось, что под колеса автомобиля попал 3 6-летний житель Ивано-Франковской области.

"В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство. Водителю грозит ограничение свободы сроком до трех лет. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, утром 6 ноября на Полтавщине столкнулись автобус и легковушка. Пострадал водитель автомобиля.