У Києві вантажівка на смерть збила жінку на пішохідному переході

фото: поліція

У Дарницькому районі Києва вантажівка на смерть збила жінку на пішохідному переході. Правоохоронці повідомили про підозру водієві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Внаслідок наїзду вантажівки загинула жінка 1989 року народження. Вона отримала важкі травми і згодом померла у лікарні.

20-річному водієві вантажівки повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП.

Поліцейські перевірили водія на стан сп’яніння, він був тверезий.

Нагадаємо, раніше у Києві пʼяний водій Audi під час комендантської години влетів у військове авто.