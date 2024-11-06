У Житомирі вантажівка збила на "зебрі" пішохода

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ДТП із постраждалим пішоходом сталася вчора, 5 листопада, на Київському шосе в Житомирі. Потерпілого ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Житомирській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 12:00 вантажний автомобіль Mercedes, рухався у напрямку вулиці Київської та збив пішохода, який перетинав дорогу. За кермом вантажівки був 61-річний чоловік.

"Внаслідок ДТП пішохід, 42-річний житель Волицької громади, отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять розслідування. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у селі Бедевля Тячівського району, що на Закарпатті, 20-річний водій Skoda Octavia на смерть збив 17-річного юнака та втік із місця ДТП.