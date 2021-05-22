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22 травня 2021, 10:28 146

Коронавірус підхопили ще понад чотири тисячі українців

22 травня 2021, 10:28 146
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Фото з відкритих джерел
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Станом на ранок 22 травня року в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на COVID-19.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров`я, пише RegioNews.

Серед нових хворих, зокрема, 269 дітей та 108 медиків.

За минулу добу до лікарень госпіталізовано 1 665 осіб. Від хвороби померли 178 людей, одужали 12 586 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 179 988 людей, одужали – 1 941 625, померли – 49 279, проведено ПЛР-тестувань – 9 997 488.

Нагадаємо, добою раніше COVID-19 підтвердили у 4984 осіб, госпіталізували 1785 хворих, зафіксовано 202 летальних випадки, 12 845 пацієнтів одужали.

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