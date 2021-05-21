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21 травня 2021, 17:18 1

МОЗ заявляє про початок COVID-вакцинації мешканців ОРДЛО та Криму

21 травня 2021, 17:18 1
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Фото: із відкритих джерел
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Найближчим часом стартує процес вакцинації від коронавірусу мешканців тимчасово окупованих територій ОРДЛО та Криму, у першу чергу щеплення будуть робити особам старше 65 років

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Згідно із інформацією міністерства, на вакцинацію громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, піде партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

500 тисяч доз цього препарату Україна отримала наприкінці квітня, вакцина вже пройшла лабораторний контроль.

Відповідно до рішення Оперативного штабу МОЗ, будуть проводити вакцинацію громадян віком від 65 років у пунктах щеплення на підконтрольних Україні територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.

МОЗ вакцинація ОРДЛО Крим вакцина окупація

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