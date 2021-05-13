У Моршині в рамках COVID-експерименту вакцинували 61% населення

Пілотний проєкт із вакцинації розпочався в місті 16 квітня

Пілотний проєкт із вакцинації розпочався в місті 16 квітня

Фото: із відкритих джерел

У Моршині Львівської області вже здійснили вакцинацію 61% населення міста. Раніше там оголосили про намір імунізувати від COVID-19 більшість мешканців.

Про це повідомив "Радіо Свобода" мер Моршина Руслан Ільницький, передає RegioNews.

За його словами, 14 травня розпочнеться вакцинація мешканців міста другою дозою.

Якщо врахувати, що за останні кілька місяців, за даними наших лікарів, перехворіло коронавірусом десь до 15%, то можна говорити, що вже є достатня кількість вакцинованих, аби через кілька тижнів спостерігати формування колективного імунітету. Це моя думка, офіційної позиції МОЗу я поки не знаю", - заявив міський голова.

Він зазначив, що у Моршині розгорнули масштабну інформаційну кампанію, щоб заохотити людей робити щеплення.

Зокрема, сімейні лікарі обдзвонювали громадян, які уклали декларації. Інформацію поширювали місцеве телебачення та соцмережі.

У рамках пілотного проєкту вакцинації використовували китайський препарат CoronaVac.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Моршині хочуть вакцинувати все населення від COVID-19.

19 квітня у місті стартував процес вакцинації більшості населення, для цього виділили дві з половиною тисячі доз вакцини Coronavac.