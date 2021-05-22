Эксперимент в Моршине: местные жители начали получать вторую дозу вакцины
Жители курортного Моршина Львовской области начали получать вторую прививку от коронавируса.
Об этом сообщило Суспильне, пишет RegioNews.
Известно, что во время эксперимента первую дозу китайской вакцины CoronaVaс получили уже 63% населения из заявленных 70%.
В городе сейчас вакцинируют все взрослое население и жителей соседних населенных пунктов, которые работают в Моршине. Людей, которые получили две дозы препарата заносят в медицинскую базу, а в июле они смогут получить справку о вакцинации.
Как известно, Моршин — первый город в Украине, в котором хотят провакцинировать все взрослое население. Вакцинация будет продолжаться пока все получившие первую дозу не получат вторую. Прививаться также можно и тем, кто этого до сих пор не сделал.
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