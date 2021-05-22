Эксперимент в Моршине: местные жители начали получать вторую дозу вакцины

Фото: Суспильне

Об этом сообщило Суспильне, пишет RegioNews.

Известно, что во время эксперимента первую дозу китайской вакцины CoronaVaс получили уже 63% населения из заявленных 70%.

В городе сейчас вакцинируют все взрослое население и жителей соседних населенных пунктов, которые работают в Моршине. Людей, которые получили две дозы препарата заносят в медицинскую базу, а в июле они смогут получить справку о вакцинации.

Как известно, Моршин — первый город в Украине, в котором хотят провакцинировать все взрослое население. Вакцинация будет продолжаться пока все получившие первую дозу не получат вторую. Прививаться также можно и тем, кто этого до сих пор не сделал.