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22 мая 2021, 12:48 6

Эксперимент в Моршине: местные жители начали получать вторую дозу вакцины

22 мая 2021, 12:48 6
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Фото: Суспильне
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Жители курортного Моршина Львовской области начали получать вторую прививку от коронавируса.

Об этом сообщило Суспильне, пишет RegioNews.

Известно, что во время эксперимента первую дозу китайской вакцины CoronaVaс получили уже 63% населения из заявленных 70%.

В городе сейчас вакцинируют все взрослое население и жителей соседних населенных пунктов, которые работают в Моршине. Людей, которые получили две дозы препарата заносят в медицинскую базу, а в июле они смогут получить справку о вакцинации.

Как известно, Моршин — первый город в Украине, в котором хотят провакцинировать все взрослое население. Вакцинация будет продолжаться пока все получившие первую дозу не получат вторую. Прививаться также можно и тем, кто этого до сих пор не сделал.

Львовская область Моршин вакцинация CoronaVac прививка коронавирус

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