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25 жовтня 2020, 15:19 10

Взяв не той паспорт: мер Львова Садовий не зміг проголосувати

25 жовтня 2020, 15:19 10
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Міський голова Львова прийшов на дільницю із закордонним паспортом
Міський голова Львова прийшов на дільницю із закордонним паспортом
Фото: із відкритих джерел
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Мер Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати, оскільки взяв із собою на дільницю закордонний паспорт замість паспорта громадянина України.

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

Це помітили члени дільниці і заявили, що із закордонним паспортом він проголосувати не зможе.

Я не зміг вдома знайти свій український паспорт, тому взяв закордонний. Дівчата зробили мені зауваження, що можна голосувати тільки по українському”, - сказав Садовий.

Він подякував членам комісії за пильність.

Зараз вернуся додому, буду шукати. П'ятеро малих (дітей - ред.), не знаю, де ми його поділи", - сказав Садовий.

Як пише видання, на дільницю Садовий прийшов із дружиною та молодшим сином, попри застереження не приводити дітей. Мер міста пояснив, що "синові вдома самому нудно, а лишити його не було з ким”.

Нагадаємо, поліція відкрила 18 кримінальних справ через порушення у день голосування.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківську Зе-опитування проводять неповнолітні.

паспорт Львів голосування Місцеві вибори Андрій Садовий
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