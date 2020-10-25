Взяв не той паспорт: мер Львова Садовий не зміг проголосувати

Міський голова Львова прийшов на дільницю із закордонним паспортом

Міський голова Львова прийшов на дільницю із закордонним паспортом

Фото: із відкритих джерел

Мер Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати, оскільки взяв із собою на дільницю закордонний паспорт замість паспорта громадянина України.

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

Це помітили члени дільниці і заявили, що із закордонним паспортом він проголосувати не зможе.

Я не зміг вдома знайти свій український паспорт, тому взяв закордонний. Дівчата зробили мені зауваження, що можна голосувати тільки по українському”, - сказав Садовий.

Він подякував членам комісії за пильність.

Зараз вернуся додому, буду шукати. П'ятеро малих (дітей - ред.), не знаю, де ми його поділи", - сказав Садовий.

Як пише видання, на дільницю Садовий прийшов із дружиною та молодшим сином, попри застереження не приводити дітей. Мер міста пояснив, що "синові вдома самому нудно, а лишити його не було з ким”.

Нагадаємо, поліція відкрила 18 кримінальних справ через порушення у день голосування.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківську Зе-опитування проводять неповнолітні.